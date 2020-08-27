الشناوي: مروان أفضل مهاجم في مصر.. ولا نراعي إلا غضب الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق هو الأفضل في مصر، قائلًا أنهم لا يعنيهم غضب أحد إلا جماهير الفريق، وذلك عقب الفوز على الجونة في دوري we المصري.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة الأهلي الفضائية: "مروان محسن أفضل مهاجم في مصر، وهو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر طوال الفترة الماضية ولا يحتاج لمساعدة أحد لأنه يقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق."

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وتابع: "نحن لا نستمع إلى أحد إلا جماهير الأهلي، ولا نراعي غضب أحد غير جماهير الفريق أما أي شيء أخر فلا يعنينا ولا نلتفت إليه، ونركز فقط في العمل المطلوب منا، وأن نسعد جمهور النادي الذي يدعمنا دائمًا ويقف بجانبنا."

وأضاف: "هذا الفريق وهو الذي تأهل لنصف نهائي إفريقيا وفاز على صنداونز والنجم الساحلي، ودائمًا نسعى لنكون في أفضل حال ونجتهد لتحقيق أهداف النادي والإدارة."

وفاز الأهلي على الجونة في الجولة الـ22 من دوري we المصري على ستاد القاهرة بهدف نظيف، عن طريق مروان محسن.