حمادة أنور: الزمالك يلعب على المكسب في جميع مبارياته

أكد حمادة انور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مباراة فريقه امام المقاولون العرب هامة لانها مكمله لفرحة الفوز على الأهلي بالنسبة للجماهير.

وقال حمادة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر

فضائية صدى البلد الى أن الزمالك يلعب جميع المباريات من اجل المكسب، مباراة الأهلي كانت ضغط على الفريق ولكنه انتهى .

وتابع أن الزمالك يريد ان

يحصل على المركز الثاني اذا لم ينافس على البطولة في الوقت الحالي.

واضاف أن مناقشات الاتوبيس موجودة في كل العالم، وتكون دائما حافز للاعبين في غرفة الملابس. واتم أن وقتها بتكون حالات جيدة للفريق الذي يحقق المكسب، والفريق الخاسر تكون مردودها غير جيدة عليه.