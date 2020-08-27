حمادة أنور: الفوز على الأهلي بطولة.. والدوري ما زال في الملعب

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بطولة الدوري في الملعب طالما أن فارق النقاط يسمح بالتعويض. وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كارتيرون يركز بشكل كبير الفترة الأخيرة على تدوير اللاعبين وتصعيد الناشئين". الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كارتيرون يركز بشكل كبير الفترة الأخيرة على تدوير اللاعبين وتصعيد الناشئين". وأضاف: "كارتيرون لجأ إلى الناشئين حتى يطبق مبدأ التدوير في الفريق وتجنب الإصابات". وأتم: "فايلر لم يجهز الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك بشكل جيد، كما أن الفوز بالقمة بطولة"

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