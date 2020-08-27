أكد مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تدخل حكم الفيديو في لقطة طرد أليو ديانج لاعب الأهلي في مباراة الجونة بالجولة الـ22 للدوري صحيح ولا يوجد به مخالفة.
قال المصدر إن حكم الفيديو من حقهالتدخل وإبلاغ حكم الساحة بوجود لقطة جدلية تستوجب الطرد، ووقتها الحكم يحق له منح اللاعب الإنذار الثاني ثم الطرد أو الطرد مباشرة أو عدم منح اللاعب أي كروت من الأساس.
ولفت إلى أن تظلم الأهلي على الطرد لن يغير شيء لأن الحكم تدخله سليم ولا يشوبه أي مخالفات. كان الأهلي فاز على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة 95 من عمر اللقاء ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود مخالفة في طرد أليو ديانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.