اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود مخالفة في طرد أليو ديانج

أكد مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تدخل حكم الفيديو في لقطة طرد أليو ديانج لاعب الأهلي في مباراة الجونة بالجولة الـ22 للدوري صحيح ولا يوجد به مخالفة.

قال المصدر إن حكم الفيديو من حقه

التدخل وإبلاغ حكم الساحة بوجود لقطة جدلية تستوجب الطرد، ووقتها الحكم يحق له منح اللاعب الإنذار الثاني ثم الطرد أو الطرد مباشرة أو عدم منح اللاعب أي كروت من الأساس.

ولفت إلى أن تظلم الأهلي على الطرد لن يغير شيء لأن الحكم تدخله سليم ولا يشوبه أي مخالفات. كان الأهلي فاز على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة 95 من عمر اللقاء ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الدوري.