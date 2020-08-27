خالد الغندور: كنت أتمنى خسارة الأهلي أمام الجونة.. وهدف مروان محسن "حظ"

أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أنه سيعود للعمل الإعلامي مع بداية شهر سبتمبر.

وقال الغندور خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بالتأكيد

أني كشخص منتمي للزمالك كنت أتمنى تعادل أو خسارة الأهلي أمام الجونة".

وأكمل : "مروان محسن لاعب جيد جدا لكنه تعرض للتنمر بشكل

غير عادي الفترة، لكن هدفه به نسبة حظ غير طبيعية بعدما مرت الكرة بين أقدام محمد نجيب مدافع الجونة".

وأتم : "مروان محسن يتعرض لضغوط صعبة جدا وأتمنى أن يتعامل الجميع مع الأمور من جانب إنساني وليس بالانتماء فقط".