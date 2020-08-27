هاني زادة: مرتضي منصور صاحب قرار.. وسيد عبدالحفيظ وقع للزمالك

أكد هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ الفارق بين كمال درويش ومرتضي منصور٬ بان الاخير يتخذ القرار بسرعة وبجرأة شديدة. وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "مرتضي منصور يتخذ القرارات بشكل سريع وصحيح للغاية عن أي رئيس تولي رئاسة الزمالك من قبل". تولي رئاسة الزمالك من قبل". وأضاف: "تعلمت الكثير من كمال درويش ومرتضي منصور٬ وأسوأ فترة فى تاريخ الزمالك من ٢٠٠٦ وحتي ٢٠١٣". Advertisements كشف هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ عن مفاوضاته من قبل مع سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالنادي الأهلي٬ للإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء. مع سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالنادي الأهلي٬ للإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء. وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "سيد عبدالحفيظ وقع للزمالك فى فيل المندوه الحسيني وكان قاب قوسين أو أدني من الانضمام الى الزمالك". وأضاف: "إصابة سيد عبدالحفيظ حالت دون انضمامه إلى الزمالك٬ وكان يوجد ازمة فى تجديد عقده مع الأهلي".

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