هاني زادة: الأفضلية للزمالك عن الأهلي في السنوات الأخيرة

أكد هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ أن الأفضلية للقلعة البيضاء على حساب النادي الأهلي خلال الست سنوات الأخيرة. نادي الزمالك٬ أن الأفضلية للقلعة البيضاء على حساب النادي الأهلي خلال الست سنوات الأخيرة. وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "يوجد ثقة واطمئنان لدي جماهير نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة قبل مباريات القمة٬ ومرتضي منصور نجح فى الحفاظ على هيكل الفريق الأساسي". منصور نجح فى الحفاظ على هيكل الفريق الأساسي". وأضاف: "نجحنا فى التعاقد مع محترفين على مستوي عال٬ إلى جانب القوام الأساسي وخلال الفترة الحالية يوجد مجموعة من الناشئين المميزين. Advertisements كد هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ أنه يوجد اشخاص محسوبين على القلعة البيضاء كانوا يحزنون لانتصارات الفريق خلال السنوات الأخيرة. نادي الزمالك٬ أنه يوجد اشخاص محسوبين على القلعة البيضاء كانوا يحزنون لانتصارات الفريق خلال السنوات الأخيرة. وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المعارضة لصالح الزمالك ليست موجودة ولكنها دائما ضد مصلحة الفريق٬ الأبيض يملك فريق قادر على حصد البطولات لخمس سنوات قادمة". وأضاف: "مرتضي منصور دائما يتحمل الخسارة بمفرده٬ فهو قائد سفينة القلعة البيضاء".

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