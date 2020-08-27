أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن الحكم يلجيء للفار في أربع حالات فقط خلال المباراة، الحالة الأولى في ركلات الجزاء، والحالة الثانية الأهداف، والحالة الثالثة الطرد المباشر، والحالة الرابعة تحديد الهوية. الطرد المباشر، والحالة الرابعة تحديد الهوية. وقال عبدالرؤوف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى ان :" الحكم صاحب القرار الأول والأخير في المباراة ودور الفار استشاري فقط للحكم وليس حاسم. البلد إلى ان :" الحكم صاحب القرار الأول والأخير في المباراة ودور الفار استشاري فقط للحكم وليس حاسم. وتابع أن الحكام يعانون من سوء تصوير المباريات خلال استعانته بالفار في الحالات التي تتطلب الاستعانة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر عبدالرؤوف: دور الفار استشاري وليس حاسما في المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.