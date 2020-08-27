مروان محسن: سألعب مع الاهلي حتى الرمق الأخير..واعتذر لعماد متعب

أعرب مهاجم الاهلي “مروان محسن” عن سعادته الشديدة بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة، مساء اليوم الاربعاء، ضمن الجولة 22 من الدوري المصري، وتسجيله لهدف الانتصار في الدقيقة 95.

وشارك مروان محسن في الدقيقة 87 بدلاً من المهاجم السنغالي آليو بادجي، لكن سرعان ما استغل تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي داخل منطقة جزاء الجونة، ليترجمها إلى هدف قاتل منح به فريقه النقاط الكاملة وتعزيز الصدارة.

وقال مروان في حديثه مع مراسل قناة أون تايم سبورت: “استطعت الخروج سريعًا من جو الانتقادات الذي عشته على مدار الثلاثة أيام الماضية، نحن نلعب في النادي الأهلي ونتحمل المسئولية، ونركز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق، والحمد لله على الفوز والحصول على الثلاث نقاط اليوم”.

وحول الشائعات التي ترددت حول إمكانية رحيله عن صفوف الاهلي، قال مروان محسن “سألعب حتى الرمق الأخير مع الاهلي حتى لو كنت سأرحل غدًا، وكل ما كُتب عن رحيلي مُجرد اجتهادات صحفية، لكن أنا باقٍ مع الفريق وأتدرب بكل ما لديَ من قوة”.

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وعن اللقطة التي أثارت الكثير من الجدل في مباراة الزمالك، وتسببت في نيله القسط الأوفر من انتقادات الجمهور والنقاد الرياضيين، قال مروان “كان هناك سوء توفيق لي في لقاء الزمالك وظهرت انتقادات عنيفة ضدي، اللقطة تم تضخيمها بشكل كبير”.

وأضاف: “لستُ حزينًا مما حدث معي عقب لقاء الزمالك، وأقدم اعتذاري إلى عماد متعب لو كان حديث والدي أغضبه. نود أن نركز أكثر على المباريات المقبلة، والهدف الأكبر لنا هو تحقيق لقب الدوري المصري ثم البطولة الأفريقية التي تُعد حلم الجميع”.

وختم مهاجم الاهلي حديثه مع مراسل قنوات أون تايم سبورتس “كان هناك سوء توفيق في بعض المباريات، ولكن مع كثرة المواجهات سوف يستعيد الفريق مستواه المعهود”.