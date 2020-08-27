مفاجأة..عمر السومة يطلب مغادرة أهلي جدة في الميركاتو الشتوي 2021

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج عن تقدم مهاجم فريق أهلي جدة ومنتخب سوريا “عمر السومة” بطلب الرحيل عن صفوف فريق “الراقي” خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير 2021.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه اليومي الدوري مع وليد: “عمر السومة يطلب الرحيل عن الأهلي والانتقال لأي نادٍ آخر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2021″.

ويسعى مسؤولو النادي السعودي إلى الإبقاء على السومة ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ويرفض مسألة رحيله بصفته الهداف الأول للفريق منذ عام 2014 حتى الآن.

ويحتل السومة – هداف تصفيات أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 عن آسيا مع منتخب سوريا – المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفًا، خلف كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الذي سجل 25 هدفًا، والفرنسي بافيتيمي جوميز مهاجم الهلال الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 21 هدف.

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