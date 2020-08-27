التشرينجويتو: الإنتر خارج حساباته…ميسي اختار مانشستر سيتي

حدد النجم الارجنتيني لنادي برشلونة “ليونيل ميسي” وجهته المقبلة في حال نجح في تحقيق رغبته بمغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مستبعدًا الانتقال إلى الإنتر الإيطالي الذي ارتبط به على مدار العامين الماضيين.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية منتشرة منذ صباح اليوم الاربعاء، فإن قائد برشلونة قد دخل مفاوضات جادة مع المدير الفني لمانشستر سيتي ومدربه السابق في برشلونة “بيب جوارديولا” تمهيدًا للانتقال إلى ملعب طيران الاتحاد.

وذكر البرنامج التلفزيوني الاسباني ” التشرينجويتو” أن ليو ميسي و مانشستر سيتي يجريان محادثات من أجل إنتقال محتمل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وأكد الصحفي البرازيلي “مارسيلو بيشلر” أن النجم الارجنتيني يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي والعمل تحت قيادة المدرب الاسباني “بيب جوارديولا” مجدداً من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الذي فشل “ليو” من تحقيقه على مدار الخمس سنوات الماضية.

في سياق متصل تحدث الصحفي في موقع ذا أتليتيك (سام لي) وقال “إن النادي الانجليزي قادر على تحمل نفقات ليو ميسي شرط قدومه في صفقة مجانية”.

يذكر أن ليونيل ميسي الذي يتوفر على عقد ساري المفعول لغاية 30 يونيو 2021 مع برشلونة، أخبر صباح أمس الثلاثاء إدارة ناديه في فاكس رسمي برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي دون إنتظار نهاية عقده صيف 2021.