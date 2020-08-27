رياضة | تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني في الصيف الحالي وذلك بعد أن أبلغ إدارة البلوجرانا برغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو.

وأشارت شبكة ESPN العالمية إلى أن ميسي أرسل فاكسا إلى ناديه يبلغه فيه برغبته في تفعيل بند فسخ التعاقد من جانب واحد حسبما ينص العقد على الرغم من تأكيدات الصحف الكتالونية على انتهاء صلاحيته في يونيو الماضي.

وأفادت الشبكة العالمية بأنه في ظل إصرار ميسي على الرحيل عن النادي الكتالوني بعد 19 عامًا أمضاها داخل النادي الذي كبر بداخله بدأت الأندية الأوروبية في الصراع للحصول على خدماته على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الشبكة العالمية أن مجموعة سيتي جروب المالكة لمانشستر سيتي بدأت مفاوضاتها مع الهداف التاريخي لبرشلونة من أجل الحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضحت الشبكة العالمية أن العرض تضمن توقيع ميسي لمانشستر سيتي لمدة 3 مواسم على أن ينتقل بعدها لصفوف نيويورك سيتي الأمريكي للعب له لموسمين.

ونوهت الشبكة العالمية أن ذلك بعني أن ميسي سيبقى داخل ملعب الاتحاد حتى بلوغه 36 عامًا على أن يتحول إلى نيويورك سيتي المملوك لمجموعة سيتي جروب أيضًا ليختتم مسيرته به في سن الـ38.

وألمحت الشبكة العالمية أن ميسي رحب بالانضمام إلى صفوف المان سيتي لا سيما في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب وجود مديره الفني السابق الإسباني بيب جوارديولا على رأس الجهاز الفني للسيتزنز.

وأشارت الشبكة العالمية إلى بجانب ذلك فإن الفرصة ستتاح لميسي للعب برفقة صديقه وزميله في المنتخب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وهو الذي تربطه علاقة وطيدة بنجم وقائد برشلونة الحالي.