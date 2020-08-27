رياضة | تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي على الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي على الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجونة بهدف نظيف في الجولة 22 من الدوري الممتاز، متمنيًا أن يواصل الفريق تحقيق نتائج جيدة خلال المباريات المقبلة.

وتعليقًا على طرد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد الرجوع لتقنية «الفار»، قال عبد الحفيظ إنه لا يحزن من تطبيق القانون، ولكنه يتمنى أن يُطبق على الجميع، وأن يتم الرجوع للتقنية في حالات مماثلة.

وأكد عبد الحفيظ أن منظومة الرياضة في مصر تمر بظروف صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الأهلي يسعى دائمًا لتخطي جميع الصعاب ومواصلة الطريق نحو الانتصارات والبطولات.

ووجه عبد الحفيظ رسالة لجماهير الأهلي بضرورة مساندة الفريق دائمًا، قائلا: «قد يتغير لاعبون كثيرون ولكن لون القميص الأحمر لم يتغير منذ إنشاء النادي في عام 1907، وهو الذي يفوز بالبطولات، والأهلي لا يقف على أي لاعب طوال تاريخه.. نحتاج إلى أن نجلس معا، وأن نستفيد من الدروس التي نتعرض لها، وأن يكون لدى جميع اللاعبين ثقة كبيرة في أنهم وحدهم القادرون على جلب البطولات».