رياضة | أول تعليق من والد مروان محسن بعد هدف نجله فى مرمي الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من والد مروان محسن بعد هدف نجله فى مرمي الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادى الأهلى الفوز على فريق الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله مروان محسن فى الدقائق الأخيرة.

وأكد محسن ثروت والد مروان محسن لاعب الأهلي، أن نجله كان يعاني خلال الأيام الماضية من تجريح وتعليقات ساخرة عقب مباراة الزمالك الماضية في الدوري وهزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وقال والد مروان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد إلى أن :" مروان طلب منه الصمت وعدم الدخول في صدام مع المنتقدين له مؤكدا أن نجله تعرض لازمات عديدة من الناحية النفسية في الفترة الماضية".

وتابع أنه تلقى اتصالات من طه اسماعيل ليقدم له الاعتذار خلال الايام الماضية بعد الهجوم على مروان محسن.

وأردف:" ربنا نصر مروان في مباراة الجونة باحراز هدف حاسم".

وأتم أن التجريح الذي تعرض لمروان محسن خلال الفترة الماضية اثر عليه وخصوصا عقب مباراة الزمالك.