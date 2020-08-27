رياضة | هدف برشلونة يقترب من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدف برشلونة يقترب من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأزمات الأخيرة في النادي الكتالوني سوف تبعده نوع ما عن تدعيم خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وكان كيكي سيتين ومن بعده رونالد كومان لديهم رغبة قوية في حل مشكلة الوسط، بعد رحيل آرثر ميلو وإقتراب رحيل الثنائي إيفان راكيتيتش، وفيدال.

وحظي تانجي ندومبيلي لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، باهتمام كبير من نادي برشلونة، وذلك بناء على رغبة قوية، من المدير الفني السابق كيكي سيتين.

Advertisements

ووفقاً لموقع " توتو سبورت " فإن ندومبيلي يقترب بشده من الكالتشيو من بوابه إنتر ميلان، وذلك بناء على رغبة المدير الفني أنطونيو كونتي.

وأشار الموقع أن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام ليس لدية اي نية في التفريط في اللاعب الفرنسي، خاصة بعد تمسك البرتغالي جوزيه مورينيو بخدماته.

يذكر أن ندومبيلي قد انضم الي توتنهام قادمًا من ليون مقابل 65 مليون يورو، بعقد يمتد حتي 2024.