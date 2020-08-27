رياضة | جمال حمزة: هدف الجونة انطلاقة جديدة لمروان وأكره انتقاده

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر جمال حمزة: هدف الجونة انطلاقة جديدة لمروان وأكره انتقاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، حملات الهجوم على مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب مستواه في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن مروان محسن تعرض لانتقادات وسخرية بشكل مبالغ فيه، وذلك بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك، وهو ما يرفضه تماما.

وأبدى جمال حمزة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، سعادته بعد هدفه في شباك الجونة.

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وقال، "سعيد لمروان لتسجيله هدف، وأكره انتقاد أي لاعب بالشكل المُبالغ فيه اللي اتهاجم بيه مروان".

وواصل، " تسجيل الهدف فيه توفيق كبير من ربنا، خاصة في وقت صعب مثل هذا، ويكون هدف فوز كمان، لكي يكون خير انطلاقة لـ مروان".

وأشاد بمستوى وامكانيات مروان، مؤكدا أنه مهاجم كبير، ويجب أن يستغل هذا الهدف بالشكل الأمثل ويبني عليه بداية جديدة لمستوى فني أعلى.

جدير بالذكر أن مروان سجل هدفا في فوز الأهلي على الجونة اليوم، بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.