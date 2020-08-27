رياضة | مدرب الجونة يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي بعد الخسارة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الجونة يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي بعد الخسارة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي واستياءه من النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وقام رضا شحاته المدرب العام لفريق الجونة بحضور المؤتمر الصحفي ولكن علاء نبيه مراقب المباراة رفض حضور رضا شحاته.

وهدد مراقب المباراة رضا شحاته بتوقيع غرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه على المدرب البرتغالي حال عدم حضوره المؤتمر الصحفي.

وفاز الأهلي مساء اليوم على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.