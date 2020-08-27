رياضة | مروان محسن يعود للتهديف بعد صيام 223 يومًا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن يعود للتهديف بعد صيام 223 يومًا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد مروان محسن فريق الأهلي لفوز قاتل على حساب فريق الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.

وجاء هدف مروان محسن بالدقيقة 95 بعدما تلقي تمريرة طولية من زميله محمد الشناوي داخل منطقة الجزاء استلمها مروان بشكل رائع وسددها مباشرة في المرمي، ليمنح فريقه فوزا ثمينا في سباق الدوري الممتاز.

وانهي مروان محسن بعد هدفه في مرمي الجونة صيام (223 يومًا) عن التهديف مع المارد الأحمر في مختلف البطولات، وآخر هدف سجله مهاجم الأهلي قبل لقاء اليوم، كان في شباك طنطا بتاريخ 15 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز في اللقاء الذي انتهي بفوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

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وتعرض مروان محسن لحملة هجوم وانتقادات عنيفة خلال الأيام الماضية بعد ظهوره بمستوي متواضع خلال لقاء القمة أمام الزمالك في الجولة 21 من الدوري الممتاز والذي فاز به الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 1.

وخاض مروان محسن 22 مباراة مع الأهلي بالموسم الحالي (14 بالدوري الممتاز - 6 في دوري أبطال إفريقيا - 1 بكأس مصر - 1 بكأس السوبر المصري)، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، وحصل على بطاقتين.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه فريقي بيراميدز والزمالك ويمتلك كل منهما 42 نقطة.