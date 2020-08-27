رياضة | حالة وحيدة تُقرب ميسي من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر حالة وحيدة تُقرب ميسي من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، رغبة صريحه أمام إدارة النادي الكتالوني، بالرحيل عن كامب نو بنهاية الموسم الجاري.

ويملك النجم الأرجنتيني على حد قولة بند يسمح له بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بشكل مجاني دون اللجوء إلى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أكدت أن هناك رغبة قوية لدي مسئولي باريس سان جيرمان في جراء النجم الأرجنتيني من أجل تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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ووفقاً لصحيفة " ليكيب " فإن إنتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، أصبح صعب جدًا، خاصة في ظل رغبة اللاعب، في الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن النادي العاصمي يمكنه التعاقد مع ميسي في حالة واحدة فقط، وهي رحيل أحد الثنائي نيمار جونيور أو كليان مبابي وهو أمر صعب للغاية.

يذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتي صيف الموسم المقبل، وهناك شرط جزائي في تعاقده مع البلوغرانا بقيمة 700 مليون يورو.