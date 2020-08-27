رياضة | أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي القاتل على الجونة بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي القاتل على الجونة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الفريق الهام على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"وقدمنا شوط سئ في أول ٤٥ دقيقة وخسرنا أليو ديانج في الشوط الثاني وبعدها اللاعبين انتفضوا وسعيد بفوز صعب مثل مباراة اليوم لأنه مهم".
وتابع :"كلما كان هناك متغيرات وحسابات سيتم تعديل طريقة اللعب".
وأشار :"لا وقت عن الانتقادات وصفقات جديدة عن المهاجمين".
وأضاف :"الوقت الحالي ليس متاحًا للدفع باللاعبين الشباب، ونقوم بتغيير طريقة اللعب وفقا للاعبين المتاحين".
وعن موقف صالح جمعة قال :"صالح جمعة ليس خارج حساباتي لكنه غير جاهز بدنيا واقترب من المشاركة تدريجيا".
وأوضح :"أجاي ليس في حالته وهذا أمر طبيعي يحدث لبعض اللاعبين ولدينا ثقة كبيرة في مستواه".
وأتم حديثه :"الأجنحة لا تقوم بدورها ولا تقدم أفضل مستوى لها".