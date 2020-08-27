رياضة | ميسي يشعل كاتالونيا.. جماهير برشلونة الغاضبة تقتحم ملعب كامب نو وتهاجم بارتوميو "فيديو"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يشعل كاتالونيا.. جماهير برشلونة الغاضبة تقتحم ملعب كامب نو وتهاجم بارتوميو "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير نادي برشلونة الإسباني، باقتحام ملعب "كامب نو"، بعد تجمع عدد من المشجعين في محيط الملعب.

وتجمع عدد من جماهير النادي الكتالوني في محيط ملعب "كامب نو"، للاحتجاج على رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق في الرحيل عن النادي.

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وأثناء فتح أحد بوابات الملعب لخروج شاحنة من الداخل، استغل المشجعون الفرصة للدخول، للهتاف ضد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وقامت الشرطة بالتدخل في الأمر وطردت الجماهير من داخل الملعب، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في محيط الملعب.

جدير بالذكر أن عدد من مشجعي برشلونة تجمعت، أمس الثلاثاء، أمام مكاتب النادي للمطالبة باستقالة بارتوميو، بعد إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن البارسا.