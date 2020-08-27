رياضة | ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى إيجاد بديل مناسب لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، وذلك بعد أنباء رحيل جونيور فيربو من تشكيل رونالد كومان.

ووفقاً لإذاعة ‘‘راديو مونت كارلو‘‘ الفرنسية، فإن العملاق الكتالوني قد استقر على التعاقد مع خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وينتهي تعاقد بيرنات في حديقة الأمراء، بنهاية صيف عام 2021,ولا يوجد نية لدي مسئولي النادي الفرنسي لتلبية طلبات اللاعب وزيادة راتبة خلال التعاقد الجديد.

ويمر نادي باريس سان جيرمان بفترة صعبة جدا من الناحية الاقتصادية، بعد تفشي فيروس كورونا، خاصة في ظل المحاولات المتكررة في تجديد تعاقد الثنائي نيمار جونيور دا سيلفا، كليان مبابي.

يذكر أن كومان قد طلب برحيل جوردي ألبا عن برشلونة، الا أن عقد اللاعب الممتد حتي صيف عام 2024، وقف حاجز أمام طموحات المدرب الهولندي.