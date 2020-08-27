الامارات | الحكم بسجن ماغواير لـ 21 شهراً في اليونان مع وقف التنفيذ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بسجن ماغواير لـ 21 شهراً في اليونان مع وقف التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية حكماً على هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أول من أمس، بالسجن لمدة 21 شهراً و10 أيام مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاعتداء.

واعتقل الدولي الإنجليزي الخميس الماضي مع شقيقه وصديق له، بينما كانوا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية، على خلفية شجار مع سيّاح في ملهى ليلي، تلاه مشادة مع رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية. وأُدين ماغواير، بجميع التهم التي نسبت إليه وهي: «الاعتداء على ممثلين للدولة»، و«الأذى الجسدي»، و«الإهانات اللفظية»، و«محاولة الرشوة».

Advertisements

وبعد وقت قصير من صدور الحكم أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيتم استبعاد ماغواير من تشكيلة اللاعبين الذين اختارها غاريث ساوثغيت للمنتخب.

وأصدر ماغواير الذي غاب عن جلسة المحاكمة بعدما غادر الأراضي اليونانية بياناً أكد فيه أنه سيقوم باستئناف الحكم. وقال في بيانه «ما زلت قوياً وواثقاً من براءتنا في هذه القضية - أنا وعائلتي وأصدقائي نحن الضحايا في هذه القضية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news