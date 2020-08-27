الامارات | اتحاد الكرة يزور «الإمارات اليوم».. ويقدم درعاً تقديرية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يزور «الإمارات اليوم».. ويقدم درعاً تقديرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، الحكم الدولي السابق، علي حمد، ممثلاً لمجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس، مقر صحيفة «الإمارات اليوم»، في إطار مبادرة من قبل اتحاد الكرة، لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في الدولة.

وكان في استقبال علي حمد، نائب رئيس تحرير الصحيفة، الزميل عبدالله القمزي، ورئيس القسم الرياضي، الزميل أحمد أبوالشايب، والزميل الصحافي منصور السندي، ومدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، كما حضر اللقاء هادف العطار، من العلاقات العامة في اتحاد الكرة.

ونقل علي حمد، خلال الزيارة، تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة إلى «الإمارات اليوم»، وجميع العاملين بالمؤسسة، وقال «سعداء في اتحاد الكرة بتعزيز علاقات التعاون مع جميع المؤسسات الإعلامية والصحافية في الدولة، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات»، مضيفاً أن «زيارة (الإمارات اليوم) تأتي في إطار التعاون المشترك مع هذه المؤسسة العملاقة، وتعزيز العلاقة معها، نظراً للدور الكبير الذي تقوم به، بما يصب في النهاية بالمصلحة العامة». وأشاد علي حمد، بالدور الكبير الذي تقوم به الصحيفة في خدمة المجتمع بشكل عام، والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد. وأهدى علي حمد، في ختام الزيارة، درع اتحاد الكرة للقسم الرياضي في الصحيفة، تقديراً للدور الذي يقوم به.

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