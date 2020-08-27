الامارات | رونالدينيو يصل البرازيل بعد أشهر من السجن في باراغواي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يصل البرازيل بعد أشهر من السجن في باراغواي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو أول من أمس، إلى ريو دي جانيرو على متن طائرة خاصة حيث غادر باراغواي، بعد يوم واحد من إطلاق سراحه في قضية دخول البلاد بجواز سفر مزور ادت إلى احتجازه لأكثر من خمسة أشهر.
وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت أن طائرة من طراز «سيسنا سي 750» أقلعت من مطار أسونسيون، ووصلت بعد ساعات إلى البرازيل.
وتجمع في وقت سابق، خارج مكان اقامة رونالدينيو، في وسط أسونسيون، عشرات المشجعين حول السيارة الفاخرة للنجم السابق، وهم يصرخون «رونالدينيو نحبك» و«رونالدينيو لا ترحل»، قبل انتقاله إلى المطار.
وكان القاضي غوستافو أماريا أمر بإطلاق سراح رونالينيو (40 عاماً) وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا الذي وجهت اليه التهمة نفسها. وكان الشقيقان احتجزا في السادس من مارس الماضي في إطار هذه القضية. وقال القاضي «رونالدينيو حر في السفر الى أي بلد يحلو له في العالم، لكن يتعين عليه الإبلاغ في حال قام بتغيير مركز إقامته الدائم».
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