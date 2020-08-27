الامارات | روما يتعاقد مع بيدرو رودريغيز لـ 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن روما يتعاقد مع بيدرو رودريغيز لـ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم المهاجم الدولي الإسباني السابق بيدرو رودريغيز المنتهي عقده مع تشلسي الإنجليزي هذا الشهر، إلى صفوف روما خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس، لمدة ثلاثة أعوام. وبات بيدرو المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، أول تعاقدات نادي العاصمة الإيطالية هذا الصيف.

وقال بيدرو «أنا سعيد بالتواجد هنا ومتحمس بالتحدي الذي ينتظرني». وتوّج بيدرو الذي دافع عن ألوان برشلونة قبل انتقاله الى تشلسي، بـ25 لقباً في مسيرته الاحترافية بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا والدوري الإسباني. كما خاض 65 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفاً. من جهته، قال المدير العام للنادي الإيطالي غيدو فيينغا «إنه شرف لنا أن نرحب بلاعب من نوعية بيدرو في عائلة روما».

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