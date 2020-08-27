الامارات | فابيو آرو يقود فريق الإمارات للدراجات في جولة فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو آرو يقود فريق الإمارات للدراجات في جولة فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلته التي ستشارك في جولة فرنسا، قمة سباقات الجولة العالمية، والتي تقام السبت المقبل، حيث تنطلق من مدينة نيس، وتنتهي في 20 سبتمبر بالعاصمة باريس.

ويتولى الإيطالي فابيو آرو قيادة تشكيلة الفريق، نظراً لخبرته الطويلة بمثل هذه السباقات، حيث سبق له أن حقق فوزاً كبيراً في جولة فرنسا، وذلك إلى جانب زميله تادي بوجاتشار (سلوفينيا)، الذي يشارك للمرة الأولى في جولة فرنسا، إلا أنه يتطلع إلى تقديم أداء قوي على خلفية نتائجه المتميزة في جولة إسبانيا 2019، حيث تمكن من الفوز في ثلاث مراحل، واعتلاء المركز الثالث في التصنيف العام.

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كما تضم التشكيلة كلاً من: دافيد فورمولو (إيطاليا)، ويان بولانك (سلوفينيا)، وديفيد دي لا كروز (إسبانيا)، إلى جانب ألكسندر كريستوف (النرويج)، الذي يتطلع إلى تحقيق نتيجة جيدة في سباقات السرعة، بينما سيتولى ماركو ماركاتو (إيطاليا)، وزميله فيغارد ستيك لاينغن (النرويج) مهمة السباقات على الطرق المسطحة.

وتتطلع التشكيلة، المؤلفة من ثمانية دراجين، إلى تحقيق نتائج متميزة في جولة فرنسا، بعد الأداء المتميز والبداية القوية هذا الموسم، حيث حققت، حتى الآن، 18 فوزاً، في العديد من المناسبات والبطولات.

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