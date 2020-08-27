الامارات | الوصل يختبر جاهزيته أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يختبر جاهزيته أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق الوصل شباب الأهلي، عند السادسة من مساء اليوم، في مباراة ودية، تقام على أرضية استاد زعبيل، في إطار التحضيرات التي يجريها الفريقان لبدء الموسم الجديد.

ويدخل الوصل المباراة بتشكيلة شبه كاملة بعد انضمام الثنائي الدولي: فابيو ليما، وعلي صالح، إلى تدريبات الإمبراطور، عقب انتهاء مشاركتهما مع المنتخب في معسكر صربيا. وغاب ليما وصالح عن الودية الأولى أمام الفجيرة، الأسبوع الماضي، وخسر نتيجتها بهدف دون رد.

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وقد تكون مباراة شباب الأهلي الأخيرة على صعيد المباريات الودية، إذا سيحصل اللاعبون على راحة ليوم، ثم يبدأ بعدها الفريق تحضيراته الأخيرة لمواجهة الوحدة في كأس رئيس الدولة.

في المقابل، ستكون مباراة الوصل، الأولى لشباب الأهلي وديا.

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