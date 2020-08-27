الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برازيلي

قال رئيس أحد الأندية، المنافسة في دوري الدرجة الأولى، إنه وقع مع محترف أجنبي برازيلي، قادم من أحد الأندية السعودية المحترفة، سيكون حديث الشارع الرياضي.

تعاقدات

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تعرض مسؤول تعاقدات اللاعبين، بأحد الأندية، لانتقادات حادة على خلفية دفع النادي مبالغ مالية كبيرة في صفقات دون المستوى، كشفت عنها مباريات الفريق أخيراً.

100 ألف درهم

صرف أحد الأندية النظر عن استعادة خدمات لاعب، كان قد غادر النادي بداية الموسم الماضي، لإصراره على الحصول على راتبه الحالي نفسه، والمقدر بـ100 ألف درهم، فيما اكتفى النادي بعرض 60 ألفاً فقط.

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