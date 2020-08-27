شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رحيل رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بين ثنائي أجنبي لاختيار أحدهما لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلاً لرمضان صبحي.

ويتكتم مسؤولو النادي الأهلي بشدة على أسماء اللاعبين، لحين حسم ضم أحدهما.

جاء ذلك بعدما قامت لجنة التخطيط بعرض الثنائي الأجنبي على المدير الفني، حتى يتسنى للجنة التعاقدات بدء المفاوضات لحسم الصفقة.