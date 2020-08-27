الأهلي يطلب من إنبي عودة محمد شريف خوفاً من إغراءات بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة رينيه فايلر عودة محمد شريف، مهاجم الفريق المعار لنادي إنبي لنهاية الموسم. ويخشى مسؤولو القلعة الحمراء على اللاعب من إغراءات نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب، خاصة بعد تألقه هذا الموسم، وتسجيل ٩ أهداف بالدوري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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