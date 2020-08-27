شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي بعد هدف مروان محسن أمام الجونة: ربنا كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق على الهدف الذي سجله زميله مروان محسن مهاجم فريق الكرة بالقلعة الحمراء في مرمى الجونة. وانتصر الأهلي على الجونة بهدفٍ وحيد أحرزه مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة. ونشر شريف إكرامي في تدوينه عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» عن مروان محسن: «ربنا كبير، تستحق يا بني». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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