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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة حيث يواجه المارد الأحمر نظيره الفريق البورسعيدي يوم السبت القادم 29 أغسطس على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري فى تمام الساعة التاسعة ونصف مساءا. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والمصرى Advertisements موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة حيث انتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة حيث فاز المارد الأحمر بهدف دون رد ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة يليه بيراميدز برصيد 42 نقطة ثم يحل الزمالك ثالثا بذات الرصيد من النقاط. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

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