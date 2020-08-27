شكرا لقرائتكم جوزيه: فايلر أخطأ بإخراج بادجى وروح الأهلى حسمت الفوز على الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، أن روح الأهلى حسمت الفوز والثلاث نقاط أمام الجونة في المباراة، التي أقيمت اليوم في الدورى.

وقال جوزيه في تصريحات لقناة الأهلى: "الأهلى كان الأفضل في الشوط الأول ولكن لم يشكل خطورة كبيرة على الجونة، بسبب أن الفريق لا يمتلك نوعية اللاعبين التي تنهى المباريات بالمهارة الفردية كما كان معى وأنا مدرب للفريق".

وأضاف جوزيه: رغم أن الأهلى كان يلعب بـ10 لاعبين، إلا أنه ضغط الفريق ولم يترك الجونة للهجوم عليه ولم تتيح لهم سوى فرصة خطيرة أنقذها الشناوى وأجبر الجونة على اللعب في مناطقه وهو ما بين روح اللاعبين العالية".

وأوضح جوزيه: "خطأ مروان محسن أمام الزمالك خطأ عادى ولا يستحق كل هذه الانتقادات وشخصية اللاعب القوية منحته الفرصة للرد على المنتقدين وعاد للتألق وأحرز هدف قاتل منح الثلاث نقاط للأهلى".

وتابع جوزيه: "كنت أرى أن يبقى فايلر بادجى في الملعب وينزل مروان بجانبه لزيادة الضغط على الجونة بدلا من إخراجه ولكن هناك أوقات يمنحك الحظ الفوز، والأهلى الأقرب للتتويج بالدورى ولكن لم يحسم البطولة حتى الآن حسابيا ولكن لا يوجد حاليا فريق ينافسه الآن على البطولة وهو ما يعطيه الراحة للعب بهدوء باقى المباريات".

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واختتم جوزيه تصريحاته: "أن عمرو بركات لاعب الجونة أكثر لاعب لفت نظرى في المباراة، لأنه يجيد اللعب بقدمه اليسرى بشكل رائع".

وانتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.