شكرا لقرائتكم طلائع الجيش: توقيع عقوبات على الغزال بيد مجلس الإدارة وعمار ينتظم في مران الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب العميد أحمد مهدي مدير الكرة بطلائع الجيش عن حزنه على ضياع ركلة الجزاء في مباراة فريقه ضد سموحة وضياع الثلاث نقاط ولكن سعدا بالاداء الذي ظهر عليه الفريق العسكري.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: نحن في ضغط عصبي وبدني وفني والنقطة لها قيمتها وغدا لدينا مسحة كورونا وهم أخبرونا أنها اختبار دم سريع بدلا من المسحة".

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وعن حقيقة معاقبة عمرو جمال بسبب تسديد ركلة الجزاء واضاعتها أكد أن ترتيب تسجيل اللاعبين لركلات الجزاء كان أحمد سامي في المركز الأول ولكن فوجئنا أن سامي أصيب بشد عضلي وتم سحبه لاراحته ولكن بعد خروج أحمد سامي أمسك عمرو جمال بالكرة لتسديدها ونحن امتثلنا للقرار لأنه تقبل تسديد الكرة في هذا الوقت الحرج.

شدد على أن توقيع عقوبة على عمرو جمال من اختصاص مجلس الإدارة وما ذكرته بعد المباراة بسبب حزني على ضياع ركلة الجزاء وحزني على ضياع الثلاث نقاط، موضحا أن عمار حمدي سليم ولا يعاني من إصابات خطيرة وسيتواجد في مران الخميس بشكل طبيعي.