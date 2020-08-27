شكرا لقرائتكم الشناوي: ديانج استحق الطرد المباشر بمبار الجونة.. وكرة محارب احتكاك عادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن اليو ديانج لاعب الأهلي ارتكب مخالفة وهكان ناك تهور في الالتحام والانذار مستحق في اللعبة الأولى من مباراة فريقه ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وهذه تعتبر أعلى درجات التهور من لاعب الأهلي وكان من الممكن أن تكون طرد .

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: نفس اللعبة الثانية من ديانج بنفس القوة والالتحام، وبناءا عليه منحه الكارت الثاني والطرد، مضيفا: الفار تدخل من أجل منح لاعب الأهلي طرد مباشر ، ولكن نور الدين هو صاحب القرار ولديه قناعات وبناءا عليه منحه الإنذار الثاني ثم الكارت الأحمر.

تابع: في لعبة ديانج الثانية أميل إلى قرار الفار بالطرد المباشر في اللعبة الثانية لأن بها قوة أكثر وتدخل عنيف في قدم لاعب الجونة .

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أوضح: لاعبو الجونة اعترضوا على لمسة يد من مروان محسن ولكن الكرة لو لمست يده كان صعب أن تعود خلفه بل تبقى أمامه ، مشيرا إلى أ، المباراة صعبة وبها ضغوط فريق الأهلي والنتيجة 0 / 0 ونحن مختلفين معه في حالة واحدة وهي عدم طرد ديانج بشكل مباشر وليس بالانذار الثاني.

شدد على أن احتساب الوقت بدل الضائع لم يكن به مبالغة بسبب عدد التغييرات وتوقفات المباراة، كاشفا أن كرة اسلام محارب مع احمدي فتحي احتكاك طبيعي وقرار الحكم سليم واللعبة كان من المكن أن تكون تسلل لو استلم محارب الكرة، وليس كل سقوط يستدعي مخالفة.