شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: بادجي نجم لقاء الأهلي أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كان أحد نجوم الفريق الأحمر في مباراة الجونة بالدوري.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "بادجي أحد نجوم مباراة الجونة، ولو كنت مكان فايلر سأعتمد علي بادجي أساسياً أمام المصري والحفاظ علي مروان محسن كورقة بديلة".

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أشار عبدربه إلى أن فايلر يمكنه استخدام بادجي في العديد من المباريات الصعبة خاصة أن اللاعب يجيد الضربات الرأسية لذلك هو قادر على فك شفرة أي دفاع قوي.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

انتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.