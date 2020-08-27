شكرا لقرائتكم المدير الفني للجونة يعتذر عن حضور المؤتمر بعد المباراة لغضبه من نتيجة الماتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتذر البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي واستياءه من النتيجة التي انتهت عليها المباراة، وقام رضا شحاته المدرب العام لفريق الجونة بحضور المؤتمر الصحفي ولكن علاء نبيه مراقب المباراة رفض حضور رضا شحاته.
وهدد مراقب المباراة رضا شحاته بتوقيع غرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه على المدرب البرتغالي حال عدم حضوره المؤتمر الصحفي.
وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.
بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.
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