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جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون ضد الزمالك والقنوات الناقلة حيث يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب غدا الخميس في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز،على ملعب الإنتاج الحربي، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. موعد مباراة المقاولون ضد الزمالك والقنوات الناقلة موعد مباراة المقاولون ضد الزمالك والقنوات الناقلة حيث تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة المقاولون العرب والزمالك على شاشتها.

موعد مباراة المقاولون ضد الزمالك والقنوات الناقلة

تأكدت جاهزية محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، للتواجد فى مواجهة الفريق الأبيض مع المقاولون العرب، المقرر لها غداً، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز، حيث أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ستقام فى إستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة.

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موعد مباراة المقاولون ضد الزمالك والقنوات الناقلة

وتعرض الونش لكدمة فى اليد خلال مران أمس الثلاثاء، إلا إنه شارك فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى، ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى مواجهة الفريق الأبيض مع ذئاب الجبل، وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام يوم الخميس المقبل، أضاف عادل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة المقاولون ضد الزمالك والقنوات الناقلة

فيما أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة ، وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.

موعد مباراة المقاولون ضد الزمالك والقنوات الناقلة

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.