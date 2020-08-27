شكرا لقرائتكم جمال حمزة: فرحان لمروان محسن.. وأتمنى أن يستغل هدفه في الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق أن مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض لانتقادات وسخرية بشكل مبالغ فيه عقب مباراة القمة أمام الزمالك، مشددا على أنه يرفض ذلك.

وكان مروان سجل هدفا في فوز الأهلي على الجونة اليوم 1-0 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال حمزة في تصريحات تليفزيونية: "فرحان لـ مروان جداً علي الهدف ده، وأكره انتقاد أي لاعب بالشكل المُبالغ فيه اللي اتهاجم بيه مروان، الهدف فيه توفيق كبير من ربنا وخصوصاً في وقت صعب زي ده ويكون هدف فوز كمان عشان ان شاء الله يكون خير انطلاقة لـ مروان".

وأضاف: "مروان مهاجم كبير ويجب أن يستغل هذا الهدف بالشكل الأمثل ويبني عليه بداية جديدة لمستوى فني أعلى".

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انتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

وفي لقاء آخر، تعادل فريقا نادى مصر ونظيره المصرى البورسعيدى سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 21 نقطة ومازال فى المركز الرابع عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 17 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة.

أمام المباراة الثالثة، فتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة، وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدوري فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع.