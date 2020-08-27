شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الزمالك .. محمد معروف حكما لمواجهة الفارس الأبيض والذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الزمالك والمقاولون غدا بالدورى إلى الحكم محمد معروف، ويدخل الزمالك مباراة الغد محملا بروح معنوية مرتفعة وثقة في الفس لدى لاعبيه عقب الفوز علي الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز علي الأهلي واستغلال النتيجة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لتضييق الخناق علي الأهلي متصدر الدوري وكذلك للاستعدادا الجدي لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتهما في شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين.

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واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة ، ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذي يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه وكذلك لغياب محمد عبد الشافي الذي اجري جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، امامهما احمد سيد زيزو واوباما واشرف بن شرقي، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

فيما رفض كارتيرون اجراء عمليات تدوير واراحة بعض اللاعبين في ظل أهمية المباراة والصراع علي المركز الثاني، بينما يستمر الدفع بمجموعة الناشئين الذين تألقوا في المباريات الأاخيرة وفي مقدمتهم أسامة فيصل وحسام أشرف.