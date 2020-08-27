شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: مروان محسن رد على منتقديه بالطريقة المثالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رد على منتقديه بالطريقة المثالية بعدما سجل هدفا في شباك الجونة اليوم.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "أي لاعب مُعرَّض إنه يمر بمرحلة عدم توفيق، ومروان كان محتاج الهدف ده جداً، اكيد مروان قريب جداً من ربنا عشان كده ربنا كرمه بالهدف ده اللي كان خير الرد علي الناس اللي اتريقت عليه وهاجمته بشكل مُبالغ فيه".

أضاف: "مروان محسن مهاجم كبير جداً وأعلم إمكانياته منذ أن كان لاعباً بـ الاسماعيلي، أُطالب مروان بالتركيز في الملعب فقط وعدم الاستماع للانتقادات، وان شاء الله يكون الهدف ده انطلاقة لـ عودته من جديد".

وسجل مروان هدفا في فوز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

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كما انتقد نجم الإسماعيلي الأسبق أداء النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، قائلا : "أجاي عليه علامات استفهام كبيرة في المباريات الأخيرة للأهلي، ويجب أن يتحدث معه أحد".

أضاف: "حلول الأهلي الهجومية كانت "فقيرة"، تحديداً في الشوط الأول من مباراة الجونة، ولاعبي الأهلي ساعدوا "بيدرو" علي سير المباراة نحو التعادل حتي الوقت القاتل".

وختم حديثه قائلا:"بيدرو "المدير الفني للجونة" أدار مباراة الأهلي بشكل جيِّد جداً، واستغل عمله في الأهلي من قبل بشكل أكثر من رائع، بيدرو يعلم جيداً أن الأهلي عند هزيمته في مباراة مثل الزمالك سيدخل المباراة التالية بـ شراسة هجومية كبيرة، ونجح في إيقاف ذلك".