شكرا لقرائتكم مروان محسن: لم ألتفت للانتقادات وطبيعى أن الجماهير تزعل منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم الأهلى، أنه لا يلتفت للانتقادات التي يتعرض لها على السوشيال ميديا والإعلام، وذلك بعد هدف الفوز أمام الجونة فى المباراة التى أقيمت فى استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 22 من الدورى.

وقال مروان محسن فى تصريحات لقناة الأهلى: "طبيعى أن الجماهير تزعل منى ولكن لم ألتفت لكل الانتقادات التى واجهتها وعرفت أخرج نفسى بسرعة ومركز فى النادى والمباريات ونسعى لحسم الدورى وبطولة أفريقيا".

وانتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن فى الدقيقة 95، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام.

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بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.