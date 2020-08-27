شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر يمدد لفاردي حتى 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي أن هدافه جايمي فاردي، مدد عقده معه لمدة عام إضافي حتى موسم 2022-2023.

وكافأ الفريق مهاجمه البالغ من العمر 33 عاماً، على إحرازه لقب هداف الدوري الممتاز في الموسم المنصرم برصيد 23 هدفاً، وقال فاردي «من الصعب وصف الرحلة التي مررت بها مع هذا النادي، ورغم أننا أنجزنا الكثير معاً بالفعل، إلا أنني أعرف أن لدي الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق».

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