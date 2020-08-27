عبد الله الشرقي: نتطلع إلى تشكيل منتخبات للألعاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بانضمام لاعبي ولاعبات رياضات مصارعة الذراعين وشد الحبل وأقوى رجل لأسرة الاتحاد وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بضمها لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وإشرافه التام على تنظيمها فنياً وادارياً.

وأكد الشيخ عبد الله الشرقي أن الاتحاد سيقدم كل أوجه الدعم وتوفير كل معينات النجاح للرياضيين الذين يمارسون هذه الرياضات حتى يقدموا الأفضل في الفترة المقبلة، وقال إن الاتحاد سيعمل على تشكيل منتخبات لهذه الرياضات للمشاركة في البطولات الدولية التي تقام داخل وخارج الدولة مستقبلاً، مبيناً أنه تم توجيه اللجان العامة في الاتحاد لدراسة اللوائح المعتمدة من قبل الاتحادات القارية والدولية وتشكيل فريق عمل للتواصل مع الاندية والصالات والفرق والافراد المهتمين بالرياضات الثلاث لمزيد من التنظيم.

هذا وأكد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية أن مجلس الادارة يتطلع الى أن تحظى الرياضات الجديدة بالمزيد من التنظيم لتحقق النجاح المنشود، مبيناً أنه سيتم إدراجها ضمن الفعاليات التي يشرف عليها اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية. وقال إنه ستتم مخاطبة الجهات الراغبة في تنظيم بطولات في الموسم الرياضي2021 بضرورة التواصل مع الاتحاد للتنسيق.