الرمادي: الدورة الودية منحتنا فرصة الوقوف على جاهزيتنا

يختتم فريق نادي عجمان مبارياته في دورة الشارقة الودية في السادسة من مساء اليوم الخميس بمواجهة فريق نادي اتحاد كلباء على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة. ويدخل الفريق البرتقالي إلى مواجهة مسك الختام بهدف حسم البطولة لمصلحته بتحقيق الفوز لضمان الفوز باللقب بعد أن استهل مشواره بالفوز على الشارقة 2-1 وتعادل في المباراة الثانية مع خورفكان 1-1 ويطمح اليوم إلى تحقيق الفوز الثاني أو الخروج بالتعادل لضمان البقاء في المنافسة لينتظر نهاية مباراة غد الجمعة بين الشارقة وخورفكان في مسك ختام البطولة.

حول مكاسب فريق نادي عجمان من البطولة قال المدرب المصري ايمن الرمادي المدير الفني لعجمان: تعتبر مشاركتنا في بطولة الشارقة الودية هي الفرصة الوحيدة لخوض مباريات منتظمة خلال هذه الفترة المهمة من مراحل الاعداد الذي جاء مختلفاً عن الاعداد في السنوات الماضية بسبب جائحة

كورونا، والهدف من بطولة الشارقة هو تجهيز الفريق للموسم الجديد والوقوف على مستويات جميع لاعبي الفريق وأعتقد أننا وقفنا على النواحي البدنية للاعبين الذين قدموا أداء بدنياً جيداً في مباريات البطولة، ولكن أعتقد أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية أثرا في مستوى اللاعبين الفني ولم يساعداهم على تقديم كل ما عندهم، ونتطلع للأفضل مستقبلاً ونحن في نادي عجمان نسعى جاهدين لتجهيز الفريق ليكون في أفضل صورة قبل بداية الموسم ونتمنى أن نوفق في ذلك.

وعن البطولة بشكل عام والإعداد للموسم الجديد قال: أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام وفقاً للخطة المرسومة للاعداد، البطولة منحتنا فرصة جيدة، لقد حققنا الفوز على الشارقة وتعادلنا مع خورفكان ونواجه اتحاد كلباء اليوم ونتمنى التوفيق في تحقيق أكبر المكاسب الفنية والبدنية واذا وفقنا في تحقيق الفوز اليوم على اتحاد كلباء سنتوج ابطالاً للدورة ما سيكون له اثر إيجابي كبير على اللاعبين ويحفزنا لتقديم الأفضل في المستقبل ويمنح اللاعبين مزيداً من الثقة، والهدف الرئيسي من مشاركتنا في البطولة ليس الفوز باللقب بل خوض مباريات منتظمة وإذا تحقق اللقب سيكون أمراً جيداً.

وعن اللاعبين الاجانب في الفريق قال: فريق عجمان يلعب بثلاثة محترفين أجانب هم وليام اوسو وجوستافو ودياغو وهم جيدون بجانب بقية اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا في البطولة.

وأشاد الرمادي بالتنظيم الجيد لبطولة الشارقة الودية وتقدم بالشكر إلى رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي عجمان على توفير فرصة المشاركة للفريق كما توجه بالشكر إلى ادارة نادي الشارقة على تنظيم البطولة وشكر ايضاً ناديي خورفكان وكلباء وحكام البطولة وكل من ساهم في توفير فرصة الاحتكاك بالنسبة لهذه الفرق خلال فترة الاعداد للموسم الجديد.