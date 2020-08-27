كايزر: نسعى إلى التعاقد مع لاعب أجنبي ونتطلع إلى الأفضل

قال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة في حوار مع وسائل الإعلام عن بعد عبر تقنية «زووم» ظهر أمس الاربعاء، إن سوق الانتقالات مازال مفتوحاً والجزيرة يسعى جدياً لاستكمال كشف اللاعبين الأجانب، مشيداً بأكاديمية النادي التي تخرج أفضل اللاعبين الذين سيكونون ركيزة للفريق مستقبلاً، مبيناً أن الفريق يسعى للأفضل في الموسم الجديد.

ووأوضح كايزر أن الجزيرة لديه خطة لتدعيم خطوط الفريق ولتعويض اللاعبين الذين غادروا النادي في عملية الانتقالات الأخيرة. وقال: وجود محترفين أجانب في التشكيلة وبجانبهم لاعبون من اكاديمية النادي يعتبر أفضل سيناريو للاستفادة من اللاعبين الأجانب.

وأوضح كايزر أن نجم الفريق عمرعبد الرحمن تأثر بالإصابة في بداية الموسم السابق ولكن اداءه تطور للأفضل في آخر 7 مباريات، مؤكدا أن عموري يستعد للظهور بمستواه المعهود في الموسم الجديد.

وأشار كايزر الى أن البرازيلي كينو اللاعب الذي غادر كشف الفريق بعد انتهاء إعارته لاعب صاحب مهارات فردية ممتازة ولكن الجزيرة لم يستفد منه في الناحية الجماعية ولن يكون رحيله مؤثراً على الفريق.

وعن عدم خوض الجزيرة لتجارب ودية حتى الآن رغم اقتراب انطلاق المباريات الرسمية، أوضح كايزر أن فريقه لا يمكنه خوض أي من التجارب التحضيرية في ظل غياب اللاعبين الدوليين وهو نفس السبب الذي جعله يتمسك بعدم المشاركة في بطولة أندية أبوظبي الودية المقامة حالياً في العين.

وامتدح الهولندي تعيين المدير الرياضي الدنماركي مادس دافيدسن الذي حقق نجاحات كبيرة في عمله السابق مع عدد من الأندية، لافتاً إلى أن لاعبي الاكاديمية بالنادي سيستفيدون كثيراً من خبرة دافيدسن وهذا يضمن لخطط النادي النجاح بالمستقبل.