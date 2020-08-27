سفيان حيواني يقترب من يد شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي قطعت شوطاً كبيراً في التفاوض مع المدرب الجزائري سفيان حيواني مدرب فريق نادي الشارقة لكرة اليد السابق للإشراف على فريق رجال يد الفرسان في الموسم الجديد خلفاً للتونسي سامي السعيدي الذي عاد إلى بلاده مؤخراً.

وكانت إدارة شباب الأهلي تفاضل بين الإسباني خافير فيرناندو أزانزا مدرب منتخب الإمارات والجزائري سفيان حيواني الذي يعتبر صاحب الحظوظ الأقوى للعودة إلى دوري الأقوياء، وفي حال عدم الاتفاق سيعود شباب الأهلي إلى الخيار الثاني الإسباني خافير أزانزا الذي أنهى اتحاد اليد خدماته بعد أن قاد منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية الأخيرة للرجال بالكويت وحصل معه على المركز الخامس.

وكانت إدارة يد الفرسان قد كلفت محمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد السابق بمهمة التعاقد مع المدرب الجديد باعتباره من ابناء النادي المخلصين فضلاً عن كونه مدرباً وصاحب تجارب كبيرة في لعبة الأقوياء وذلك للاستفادة من خبرته في هذا المجال وربما يتولى محمد شريف منصباً مرموقاً في ألعاب شباب الاهلي حسب ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي.