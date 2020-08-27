خليفة سليمان: الشراكة تؤكد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت شركة «ماي دبي» لمياه الشرب المعبأة، الشراكة مع نادي شباب الأهلي في الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، واللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والمهندس وليد علي بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، والدكتور خالد محمد الزاهد مدير نادي شباب الأهلي.

وأعرب سعيد محمد الطاير، عن اعتزازه بتجديد رعاية «ماي دبي» لنادي شباب الأهلي، الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والانتصارات محلياً، وخليجياً، وإقليمياً.

وأوضح خليفة سعيد سليمان عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي أن الاتفاقية مع«ماي دبي» تأتي استمراراً للعلاقة القوية التي تجمع النادي بواحدة من الشركات الوطنية الرائدة، التي تسهم في نهضة مدينة دبي، مؤكداً حرص الجانبين على ترسيخ هذه العلاقة، وتعزيز التواصل بما يفيد الطرفين.

وأشاد بالشركة التي حرصت على مواصلة دعمها للقطاع الرياضي في الدولة، وفريق شباب الأهلي على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.