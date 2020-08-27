انتظار اعتذار ماجواير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محامي رجلي الشرطة اليونانيين أن موكليه «ينتظران الاعتذارات» من قائد فريق مانشستر يونايتد هاري ماجواير المحكوم عليه بالسجن لمدة 21 شهراً و10 أيام مع وقف التنفيذ، بسبب الاعتداء عليهما.

وأُدين ماجواير،بجميع التهم التي نسبت إليه وهي: «الاعتداء على ممثلين للدولة»، و«الأذى الجسدي»،و«الإهانات اللفظية»، و«محاولة الرشوة».

واعتقل ماجواير مع شقيقه وصديق له- بينما كانوا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية- على خلفية شجار مع سياح في ملهى ليلي، تلاها مشادة مع رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وأمضوا ليلتين في الحجز.

وقال يوانيس باراديس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «قالا لي إنهما ما زالا ينتظران الاعتذارات، وإنهما لم يحصلا عليها بعد»، مضيفاً أنه بموجب القانون اليوناني فإن الاعتذارات «يمكن أن يكون لها تأثير» في الاستئناف.

وأصدر ماجواير الذي غاب عن جلسة المحاكمة بعدما غادر الأراضي اليونانية إثر صدور الحكم بياناً أكد فيه أنه سيقوم بالاستئناف. وقال في بيانه: «ما زلت قوياً وواثقاً من براءتنا في هذه القضية -أنا وعائلتي وأصدقائي نحن الضحايا في هذه القضية».